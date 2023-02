10 Einen Hotdog, bitte: Essen spielt bei der Super-Bowl-Party eine wesentliche Rolle. Foto: Baumann

Das größte American-Football-Spiel des Jahres steigt in der Nacht zum Montag. Jonas Mahlert von den Ludwigsburg Bulldogs und Andreas Geibel, Headcoach der Kornwestheim Cougars, über Pflichtübungen und No-Gos bei der großen Sause.















Link kopiert

Etwa 800 Millionen Menschen dürften es sein, die in der Nacht zum Montag weltweit das Endspiel der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL verfolgen: den Super Bowl. In Glendale im US-Bundesstaat Arizona treffen dieses Jahr die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs. Doch egal, wer spielt – für die American-Football-Community ist es der höchste Feiertag des Jahres. Und den begeht man natürlich am besten gemeinsam und mit einer großen Party. Aber was braucht es dafür eigentlich genau? Wir haben in Ludwigsburg und in Kornwestheim bei echten Experten nachgefragt.

Einigkeit: Der Super Bowl macht in der großen Gruppe am meisten Spaß

Wo und wie schaut man am besten? „Am coolsten ist es auswärts“, sagt Jonas Mahlert, Abteilungsleiter der Ludwigsburg Bulldogs. Sein Team hatte eigentlich vorgehabt, wie bereits in der Vergangenheit, im Central-Filmtheater eine große Sause zu veranstalten. „Das mussten wir aber aus personellen Gründen absagen“, so Mahlert. Das sei früher super gewesen. „Die Nacht ist lang, da kann man im gemütlichen Kinosessel auch mal kurz wegdösen“, sagt er und lacht. „Es macht natürlich am meisten Spaß, das Spiel zusammen mit Freunden zu feiern“, findet auch Andreas Geibel, Headcoach und Abteilungsleiter der Kornwestheim Cougars. Wo, das sei aber egal.

Was braucht es unbedingt für die Party? „Essen natürlich, vor allem Tonnen an Junkfood“, sagt Mahlert, „und auch das eine oder andere Bier, wobei ich da von den amerikanischen Erzeugnissen abraten würde.“ Der Super Bowl sei der Tag, an dem man richtig sündigen dürfe. Spektakulär seien auch die Miniatur-Arenen, die manche Fans aus diversen Snacks nachbilden. Geibel fügt hinzu: „Speisen und Getränke, die man auch bei den Heimspielen der jeweiligen Teams angeboten bekommen würde, sind ein Highlight.“ Für die Eagles-Anhänger könnten das dann zum Beispiel die in Philadelphia bekannten Soft Pretzels sein, aus Kansas City kommen etwa die Chili- and Cinnamon-Rolls.

Welche Farbe das Trikot hat, ist vollkommen egal

Welches Outfit ist angesagt? „Im Football zählt der Sport als Ganzes, die Fangemeinschaft an sich“, sagt Andreas Geibel. Daher sei es auch egal, im Trikot welcher Mannschaft man erscheine – wenn man denn eines besitze. Jonas Mahlert bestätigt: „Auch bei Spielen im Stadion sieht man viele unterschiedliche Farben, das finde ich beim Football sehr sympathisch.“ Es spielen zwar die Eagles gegen die Chiefs – ob man nun aber im Jersey der San Francisco 49ers, der Green Bay Packers, der Dallas Cowboys oder der Tampa Bay Buccaneers auftaucht, ist vollkommen egal.

Was muss man als Footballlaie vorab wissen? American Football ist ein hochkomplexes Spiel. „Das Ziel ist es, den Ball in vier Versuchen zehn Yards nach vorne zu bewegen“, fasst Jonas Mahlert das Allerwesentliche zusammen. Erreicht ein Team die gegnerische Endzone, gibt es sechs Punkte, der Kick zwischen die Stangen im Anschluss bringt noch einen obendrauf. „Am besten ist es, wenn man jemanden um sich hat, der einem die ganzen weiteren Regeln während des Spiels erklären kann“, so Mahlert. Geibel fügt an: „Die Kommentatoren im TV sind auch sehr bemüht, das Spielgeschehen zu erläutern.“

Was ist ein No-Go? „Vielleicht, die ganze Zeit über die vielen Werbeunterbrechungen zu meckern. Denn die gehören einfach dazu“, sagt Jonas Mahlert. Es empfehle sich dabei allerdings, das Spiel in der US-amerikanischen Originalübertragung zu verfolgen – denn dort werden auch die eigens für den Super Bowl produzierten, spektakulären und mit Promis gespickten Werbespots gezeigt.

Wie tippen unsere Experten? „Ich würde mich für die Eagles freuen, die Chiefs sind aber Favorit“, sagt Jonas Mahlert, dessen Lieblingsteam eigentlich die Seattle Seahawks sind. Geibel würde sogar auf die Eagles tippen. Sein Herz schlägt für die im Halbfinale ausgeschiedenen San Francisco 49ers und die New England Patriots.

Der Super Bowl läuft auch im Kino

Übertragung

Das große Endspiel wird an vielen Orten für Public-Viewing-Events gezeigt. Im Autokino Kornwestheim läuft der Super Bowl ab Sonntag, 22.50 Uhr. Tickets kosten vier Euro und können online über www.autokino-kornwestheim.de gebucht werden.

Noch ein Kino

Zu sehen ist der Super Bowl unter anderem auch im Leonberger Traumpalast auf der größten Kinoleinwand der Welt.

Zeitplan

Anstoß ist in der Nacht zum Montag um 0.30 Uhr. Im frei empfangbaren Fernsehen läuft das Spiel auf Pro Sieben. Dort startet die Übertragung um 22.25 Uhr mit einem bunten Mix aus Vorberichten.