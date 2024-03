NFL: Eagles-Center Jason Kelce beendet nach 13 Jahren Karriere

1 Jason Kelce verlor am 15. Januar in der Wild-Card-Runde mit den Philadelphia Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers. Es sollte das letzte NFL-Spiel des Centers sein. Foto: imago//Nathan Ray Seebeck

Der Name Kelce steht in der NFL für Erfolg. Travis Kelce ist aktueller Super-Bowl-Champion. Sein älterer Bruder holte auch einen Meisterring und hört nun auf.











Jason Kelce, der ältere Bruder von Super-Bowl-Champion Travis Kelce, hat seine Karriere in der NFL nach 13 Jahren beendet. „Ich bin sehr stolz darauf, zu wissen, wo ich einst war und welches Erbe ich hinterlassen habe“, sagte der 36 Jahre alte Center der Philadelphia Eagles am Montag unter Tränen auf einer Pressekonferenz.

Zu dieser war neben seinen Eltern und seiner Frau auch sein Bruder Travis (34), Freund von US-Musik-Superstar Taylor Swift, extra aus Asien angereist. Auch der dreimalige Super-Bowl-Gewinner der Kansas City Chiefs wischte sich Tränen aus den Augen, ehe er seinen Bruder in die Arme nahm.

Eagles-Boss lobt Kelce in höchsten Tönen

Jason Kelce spielte in der nordamerikanischen Football-Liga NFL seit 2011, als ihn die Eagles in der sechsten Runde des Drafts als Nummer 191 auswählten. Kelce lief ihn in seiner Karriere nur für die Eagles auf und war beim einzigen Gewinn des Super Bowls der Franchise 2018 gegen Titelverteidiger New England Patriots (41:33) einer der entscheidenden Spieler.

„Es ist schwer in Worte zu fassen, wie viel Jason Kelce für jeden in dieser Organisation, für die Stadt Philadelphia und für unsere Fans bedeutet hat. Er hat uns allen 13 Jahre lang alles gegeben, was er hatte, und das auf eine Weise, die wirklich authentisch war“, sagte Eagles-Boss Jeffrey Lurie.