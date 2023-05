Newsticker zur Lage in Bad Cannstatt

An diesem Mittwoch gibt es den geballten Veranstaltungsabend in Bad Cannstatt. DFB-Pokalspiel des VfB, Helene-Fischer-Konzert, Frühlingsfest – und das auf engstem Raum. Wir informieren über die Lage vor Ort in unserem Newsticker.















Da kommt etwas Gewaltiges auf Stuttgart zu. Denn gleich mehrere Großveranstaltung gehen an diesem Mittwochabend innerhalb kurzer Zeit in Bad Cannstatt über die Bühne. An- und Abreise könnten zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit werden.

Der VfB Stuttgart empfängt im Halbfinale des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt in der Mercedes-Benz-Arena (20.45 Uhr). Gleich daneben in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle steigt ab 20 Uhr ein Konzert von Helene Fischer. Hinzu kommt das Duell in der Handball-Bundesliga zwischen dem TVB Stuttgart und den Füchsen Berlin (19.05 Uhr) in der Porsche-Arena. Und schließlich findet auf dem Wasen das Stuttgarter Frühlingsfest statt.

Wird der Abend im Chaos enden? Oder haben die Planer alles im Griff? Wir begleiten den Tag in unserem Newsticker:

Die Polizei rät allen Besuchern der verschiedenen Veranstaltungen am 3. Mai, rechtzeitig anzureisen und so den Menschenstrom in Richtung Bad Cannstatt einigermaßen zu entzerren.