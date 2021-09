Wahlkreise Esslingen und Nürtingen: Wer schafft den Sprung in den Bundestag?

1 Am 26. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Wer schafft aus den Wahlkreisen Esslingen und Nürtingen den Sprung nach Berlin? Alles Wichtige finden Sie in unserem Newsblog. Quelle: Unbekannt

In unserem Newsblog zur Bundestagswahl am 26. September 2021 finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Wahl in den Wahlkreisen Esslingen und Nürtingen.

Esslingen - Am 26. September 2021 ist Wahltag. Neben dem Rennen um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zwischen den drei aussichtsreichsten Kandidaten Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) (hier geht es zu unserem Themendossier zur Bundestagswahl), verspricht vor allem die Frage, welche Kandidatinnen und Kandidaten sich in den Wahlkreisen in der Region Esslingen durchsetzen, viel Spannung.

Insgesamt 23 Männer und Frauen bewerben sich hier um einen Sitz im 20. Deutschen Bundestag. Während im Wahlkreis 261 (Esslingen) zwölf Parteien auf dem Wahlzettel stehen werden, sind es im Wahlkreis 262 (Nürtingen) elf.

In unserem Newsblog zur Bundestagswahl im Kreis Esslingen fassen wir alles Wichtige aus der Region zusammen. Hier finden Sie im Vorfeld der Wahl unter anderem Kandidatenporträts und Videos von Podiumsdiskussionen mit den Bewerberinnen und Bewerbern. Am Wahltag sind wir nah dran an den Kandidierenden, liefern Reaktionen und Emotionen und stellen Ihnen übersichtlich, schnell und auf einen Blick alle wichtigen Zahlen, Fakten und Wahlergebnisse aus dem Landkreis zur Verfügung.

Newsblog zur Bundestagswahl