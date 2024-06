Newsblog zum Wahlsonntag: Der Urnengang beginnt mit einem kleinen Fauxpas für OB Nopper

1 Mit einem kleinen Missgeschick begann der Tag für Oberbürgermeister Frank Nopper an der Wahlurne. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Menschen in Baden-Württemberg sind an diesem Sonntag zur Wahl diverser Parlamente aufgerufen. Wir berichten über das aktuelle Geschehen in einem Newsblog.











Link kopiert

In Baden-Württemberg werden an diesem Sonntag (9. Juni 2024) die kommunalen Parlamente neu gewählt. In der Region Stuttgart wird überdies das Regionalparlament gewählt.

In 1101 Städten Gemeinden werden bei der Kommunalwahl rund 34000 kommunale Mandate neu verteilt. Nach Schätzung des Statistischen Landesamts sind rund 8,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen, zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige

Verfolgen Sie aktuelle Entwicklungen zum Wahlsonntag in unserem Newsblog.