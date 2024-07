Newsblog zum Attentat auf Trump: Angriff auf Trump löst weltweit Entsetzen aus

8 Donald Trump wurde bei der Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania attackiert. Foto: dpa/Gene J. Puskar

Donald Trump wird bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania attackiert. Der mutmaßliche Schütze wurde getötet. Wir verfolgen die Ereignisse rund um das Attentat in einem Newsblog.











Der frühere US-Präsident Donald Trump ist bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Pennsylvania attackiert worden. Trump hatte seine Rede in Butler gerade erst begonnen, als sich der Vorfall ereignete. Im Publikum brach Panik aus. Menschen schrien. Die Trump-Anhänger wurden nach dem Vorfall evakuiert. Der mutmaßliche Schütze wurde US-Medienberichten zufolge getötet.

Verfolgen Sie die Ereignisse rund um das Attentat auf Donald Trump hier in unserem Newsblog:

In den USA ist die politische Stimmung seit Jahren aufgeheizt. Das US-Justizministerium beklagte zu Jahresbeginn einen „zutiefst beunruhigenden Anstieg der Drohungen“ gegen Amtsträger und demokratische Institutionen im Land. Die Präsidentenwahl am 5. November ist die erste seit den dramatischen Verwerfungen rund um die Wahl von 2020, die in einem beispiellosen Gewaltausbruch endeten.