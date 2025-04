Newsblog zum Tod von Papst Franziskus: Trauermesse für Papst Franziskus auf Petersplatz begonnen

1 Auf dem Petersplatz in Rom hat die Trauermesse für den verstorbenen Papst Franziskus begonnen. Foto: Markus Schreiber/dpa/AP

Der Tod des Papstes Franziskus sowie die Wahl eines Nachfolgers werden den Vatikan, Rom und die Welt die kommenden Wochen beschäftigen. Wir begleiten mit einem Newsblog das Geschehen.











Papst Franziskus ist tot. Das Oberhaupt von weltweit rund 1,4 Milliarden Katholiken starb am Ostermontag im Alter von 88 Jahren. „Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, ins Haus des Vaters zurückgekehrt“, verkündete Kardinal Kevin Farrell in einer vom Vatikan auf dessen Telegram-Kanal veröffentlichten Erklärung.

Papst Franziskus stand seit 2013 an der Spitze der katholischen Kirche.

Die Feierlichkeiten rund um seine Beisetzung, aber auch die Diskussion um seine Nachfolge und das Konklave werden in aller Welt verfolgt.

Wir berichten in einem Newsblog über das aktuelle Geschehen.

Der Tod des Papstes bringt nun ein Verfahren nach jahrhundertealten Traditionen in Gang. Es gipfelt in der Einberufung eines Konklaves der Kardinäle zur Wahl eines Nachfolgers. Das Konklave müsste laut den Vatikan-Regeln zwischen dem 15. und 20. Tag nach dem Tod des Papstes beginnen, also zwischen dem 5. und 10. Mai.