Newsblog zum Faschingsumzug: In Stuttgart sind die Narren los

In Stuttgart sind die Narren los

1 Auch im vergangenen Jahr trieben unzählige Hexen beim Stuttgarter Faschingsumzug ihr Unwesen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

In Stuttgart kommt es am Dienstag zum Höhepunkt des bunten Treibens, wenn um 14 Uhr der Faschingsumzug in der Tübinger Straße startet. Wir sind mit einem Newsblog dabei.











Link kopiert

In Stuttgart sind die Narren los! Zum Höhepunkt der diesjährigen Faschingszeit veranstaltet die Karnevalsgesellschaft Möbelwagen am Dienstagnachmittag den traditionellen Faschingsumzug durch die Innenstadt der Schwabenmetropole. Los geht es um 14 Uhr an der Tübinger Straße, Ziel ist der Karlsplatz, wo bis 22 Uhr mit „Antenne 1“ gefeiert wird. Knapp 50 Gruppen und Vereine bestehend aus Hexen, Karnevalisten, Guggenmusikern und Maskenträgern werden sich auf die Strecke begeben. Wir begleiten den Faschingsumzug mit diesem Newsblog.

Bereits am Rosenmontag hatte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper die Narren der elf Stuttgarter Karnevalsvereine, die im Fest-Komitee Stuttgarter Karneval vereint sind, im Rathaus empfangen.