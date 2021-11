1 Angela Merkel, Olaf Scholz und Co. haben am Donnerstag lange beraten. (Symbolbild). Foto: imago images/Political-Moments/via www.imago-images.de

Das Coronavirus hält weiter weltweit die Menschen in Atem. Verfolgen Sie hier im Newsblog die aktuellsten Entwicklungen.















Stuttgart - Ende 2019 wurden die ersten Fälle des Coronavirus bekannt. Seither gab es Millionen Infizierte und Tote. Trotz der vorhandenen Impfstoffe hat die Lungenkrankheit die Welt weiter im Griff.

In Deutschland steigen die Infektionszahlen und die Kliniken kommen an ihre Belastungsgrenzen. Auch in anderen Ländern spitzt sich die Lage zu.

Verfolgen Sie hier die Entwicklungen auf der Welt: