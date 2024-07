Newsblog zum Biden-Rückzug: Joe Biden schmeißt hin – und schlägt Vize Harris als Ersatzkandidatin vor

1 Präsident Joe Biden hat seine Kandidatur zurückgezogen. Foto: dpa/Susan Walsh

Paukenschlag im US-Wahlkampf: Präsident Joe Biden zieht sich im Duell mit Donald Trump zurück. Wir begleiten die Ereignisse mit einem Newsblog.











US-Präsident Joe Biden hat seine Kandidatur im Präsidentschaftswahlkampf in den USA am 21. Juli zurückgezogen, wie er selbst auf X, ehemals Twitter, bekannt gab. Der Amtsinhaber und Spitzenkandidat der Demokraten hatte nach einem desaströsen Auftritt im TV-Duell mit Herausforderer Donald Trump und zahlreichen öffentlichen Aussetzern auch in den eigenen Reihen immer mehr an Rückendeckung verloren. Wir berichten über die aktuellen Ereignisse, Nachfolgespekulation und mehr in einem Newsblog:

Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die nächste Präsidentschaftswahl ist am 5. November 2024 anberaumt – für Donald Trump könnte sie den zweiten Einzug ins Weiße Haus bedeuten.