Newsblog zu Angriffen auf Iran: Iran-Krieg treibt Ölpreise hoch – Expertin warnt

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer setzen die USA und Israel ihre Angriffe fort. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen. Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden.











Der Iran-Krieg weitet sich nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei immer weiter aus. Die libanesische Hisbollah-Miliz feuerte in der Nacht auf Montag Raketen auf Israel ab und greift damit an der Seite Teherans in den Kampf gegen den Erzfeind ein.

Die USA und Israel setzen ihre Angriffe im Iran fort – auch die Gegenangriffe Teherans auf Israel und Golfstaaten rissen nicht ab. ﻿

Alle Entwicklungen sind in unserem Newsblog zu verfolgen:

<< Ist der Newsblog nicht sichtbar? Dann lesen Sie gerne hier weiter. >>

Die Angriffe auf Iran starteten am Samstagmorgen

Israel und die USA haben am Samstagmorgen neue Angriffe auf den Iran gestartet, es war die Rede von einem Präventivschlag. Sie erfolgten nur zwei Tage nach einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene Atomprogramm der Islamischen Republik.