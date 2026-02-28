Newsblog zu Angriffen auf Iran: Eskalation in Nahost – alle Entwicklungen im Überblick

Eskalation in Nahost – alle Entwicklungen im Überblick

1 Nach einer Explosion in Teheran steigt Rauch am Morgen auf. Die USA und Israel haben Iran angegriffen. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa

Israel und die USA haben am Morgen erneut Angriffe auf den Iran gestartet. Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden.











Israel und die USA hatten am Morgen neue Angriffe auf den Iran gestartet, es war die Rede von einem Präventivschlag. Sie erfolgten nur zwei Tage nach einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene Atomprogramm der Islamischen Republik.

Alle Entwicklungen sind in unserem Newsblog zu verfolgen:

<< Ist der Newsblog in der News-App nicht sichtbar? Dann wechseln Sie gerne in Ihren Webbrowser. >>

Bereits im vergangenen Jahr Angriffe auf Iran

Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über Irans umstrittenes Atomprogramm verhandelt, ehe Israel den Iran angriff.

Die USA schlossen sich den Luftangriffen an und bombardierten zentrale Atomanlagen. Irans Luftstreitkräfte feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel.