News zu den Stuttgarter Kickers: Mangelnde Effizienz – U17 verliert Stadtderby beim VfB klar

1 VfB-Stürmer Kirill Serdiuk überwindet im U-17-Derby Kickers-Keeper Leo Barth und macht das erste seiner beiden Tore. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann Foto:

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.











Die Stuttgarter Kickers befinden sich in der Fußball-Regionalliga derzeit in der Winterpause. Die Blauen bereiten sich intensiv auf die restlichen 14 Saisonspiele vor.

Hier in diesem Newsblog beliefern wir Sie mit den neusten Entwicklungen rund um die Kickers. Welche Neuzugänge sind im Gespräch? Gibt es Verletzte? Was planen die Ligakonkurrenten? Wie ergeht es ehemaligen Blauen? Hier erfahren Sie es.

Der Kader 2025/26

Tor Felix Dornebusch, Leon Neaime, David Mitrovic, Bela Dumrath.

Abwehr David Udogu, Nico Fundel, Vincent Schwab, Jacob Danquah, Mario Borac, Milan Petrovic.

Mittelfeld Nico Blank, Lukas Kiefer, Christian Mauersberger, Flamur Berisha, Oskar Hencke, David Tomic, Per Lockl, Nevio Schembri, Lirjon Abudullahu, Maximilian Zaiser, Melkamu Frauendorf.

Sturm David Braig, Meris Skenderovic, David Stojak, Marlon Faß, Samuel Unsöld.