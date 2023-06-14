News aus dem Fußball: Stephan Schwarz und SSV Ulm 1846 gehen schon wieder getrennte Wege

Stephan Schwarz und SSV Ulm 1846 gehen schon wieder getrennte Wege

1 Stephan Schwarz: Kurzes Intermezzo beim SSV Ulm 1846. IMAGO/DeFodi.de Foto:

Was gibt es Neues im Fußball, vor allem bei den Amateuren, speziell in Baden-Württemberg und in der Region Stuttgart? Wir liefern die wichtigsten Informationen.











Link kopiert

Mit unserem Newsblog zum Fußball, speziell im Amateurbereich, halten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, quer durch alle Ligen auf dem Laufenden.

Was gibt es Neues bei den Vereinen und Mannschaften? Welche wichtigen Spiele stehen an? Welche Spieler fallen aus? Welche Spielertransfers bahnen sich an? Wo wackelt ein Trainer?

Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um den Amateurfußball in der Region.

Auch zum Bundesligisten VfB Stuttgart und zum Neu-Regionalligisten Stuttgarter Kickers bieten wir jeweils einen Newsblog an.