3 Neue Songs beginnen bei Angelo Fritsch mit einer guten Melodie. Bleibt diese mehrere Tage im Ohr hängen, schreibt er einen passenden Songtext. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Der Musiker Neykid aus Stuttgart möchte mit seiner Musik groß rauskommen. Damit sein Traum gelingt, investiert er jede freie Minute in die Musik – und komponiert Songs, die sein Inneres nach außen kehren.















Für John Lennon lässt sich der unglaubliche Erfolg der Beatles einfach erklären: „Wir waren nur vier Jungs. Ich traf Paul und fragte ihn, ob er in meiner Band mitmachen wollte, dann kam George, dann Ringo. Wir waren einfach eine Band, die dann groß raus kam. Das ist alles.“ Das klingt simpel, Musikgeschichte wird heute jedoch anders geschrieben. Klicks auf Streamingdiensten, Listungen in reichweitenstarken Playlisten, Präsenz in sozialen Medien und Auftritte auf Festivals – das ist die Währung der Branche.