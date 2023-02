22 Die erste New York Fashion Week des Jahres findet vom 9. bis 15. Februar statt. Foto: IMAGO/TheNews2/M10s

Nackte Haut, ein Bonbonkleid in Hibiskus, verrückte Layerings und ein Hund passend zum Outfit – wir zeigen die aufsehenerregendsten Looks auf dem Laufsteg.















Link kopiert

Die New York Fashion Week ist Schauplatz für die angesagtesten Designs, die neuesten Trends und die modischsten Promis. Seit Donnerstag werden auf Laufstegen in der ganze Stadt die Looks der Herbstkollektion präsentiert, darunter wilde Kombinationen von Stoffmustern, knallige Farben und raumeinnehmende Kleider. Welche Promis diesmal die Fashion Week besuchten und auf welchen Laufstegen zwischen Manhattan und Brooklyn die bisher ungewöhnlichsten Looks zu finden waren, sehen Sie in der Bildergalerie.

Modewoche mit Tradition

Vier Mal im Jahr zeigen etablierte Designer wie auch aufstrebende neue Gesichter am Designhimmel der Modewelt ihre neuesten Kollektionen. Die erste Fashion Week in New York fand 1943 statt, als sie noch Press Week hieß. Ziel war es, die Aufmerksamkeit von der französischen Mode abzulenken, zu der die Modeindustrie wegen des Zweiten Weltkrieges keinen Zugang hatte.

Zeitgleich sollte amerikanischen Designern ein Forum im eigenen Land geboten werden - was auch gelang. Die New York Fashion Week zählt heute neben den Shows in London, Paris und Mailand zu den berühmtesten Modeveranstaltungen der Welt. Noch bis zum 15. Februar läuft die Show.