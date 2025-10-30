New Josch in Stuttgart: Nach Insolvenz herrscht Zuversicht – Überwältigende Unterstützung der Gäste
1
Das Gourmetrestaurant New Josch wird fortgeführt. Foto: New Josch

Nach der überraschenden Insolvenz des Gourmetrestaurants New Josch ist der Insolvenzverwalter zuversichtlich, dass die Rettung gelingt. Was nun geplant ist.

Damit hatten selbst Stammgäste nicht gerechnet: Da das New Josch in der Regel gut besucht ist und durchweg positive Kritiken erhält, war die Zahlungsunfähigkeit für Außenstehende kaum erkennbar. Nachdem unsere Zeitung über die Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens berichtet hat, stieg laut den Betreibern am Mittwoch die Zahl der Buchungen deutlich an. Auf dem Killesberg macht sich nun Optimismus breit, dass es im nächsten Jahr trotz der steigenden Kosten, die zu den existenzbedrohenden Problemen geführt haben, weitergehen kann.

