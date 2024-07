Neuzulassungen: Autos seltener bunt

1 Neuwagen: Bunt ist selten geworden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Beinahe vier von fünf Autos, die im ersten Halbjahr in Deutschland zugelassen wurden, sind schwarz, weiß, silbern oder grau. Bunte Autos werden immer seltener.











Link kopiert

Flensburg - Es wird immer farbloser auf deutschen Straßen. Im ersten Halbjahr machten die sogenannten unbunten Farben Weiß, Schwarz und Grau - inklusive Silber - fast vier Fünftel der deutschen Pkw-Neuzulassungen aus. Das ergab eine Auswertung von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts durch die dpa. Der Trend hält dabei schon länger an: 2019 lag der farblose Anteil im ersten Halbjahr noch bei etwas mehr als drei Vierteln, seither ist er jedes Jahr gestiegen.

Der dominante Farbton ist dabei Grau, zu dem in der Statistik auch Silber zählt, mit 33,1 Prozent. Seit 2019 ist sein Anteil um knapp drei Prozentpunkte gestiegen, seit 2014 sogar um sechs. Dahinter folgt Schwarz mit 26,5 Prozent. Zuletzt konnte es zwar zulegen, im Vergleich zu 2014 steht hier allerdings ein Minus von knapp zwei Prozentpunkten. Damals war Schwarz noch die Nummer eins. Weiß liegt mit 20,1 Prozent auf dem dritten Rang, hier fielen die Schwankungen im Laufe der Jahre eher gering aus.

Blau und Rot weit abgeschlagen

Klassische bunte Farben folgen erst weit abgeschlagen. Zweistellige Prozentzahlen erreicht keine mehr. So waren 8,7 Prozent der Neuzulassungen im ersten Halbjahr blau - noch vor drei Jahren waren es 10,6 Prozent. Rot macht 4,8 Prozent aus - auch hier ging es zuletzt deutlich nach unten. Dagegen kann Grün - mit aktuell 2,9 Prozent auf Rang sechs - sich deutlich verbessern. Vor fünf Jahren war es erst 1 Prozent. Weitestgehend verschwunden ist dagegen die Farbe Braun. Vor zehn Jahren hatte sie noch 6 Prozent der Neuzulassungen geziert, jetzt sind es nur noch 0,5 Prozent.

Betrachtet man die Automarken mit mindestens einem Prozent Anteil an den Neuzulassungen, ist Seat am wenigsten bunt. 89,5 Prozent aller Neuzulassungen der spanischen VW-Tochter waren im ersten Halbjahr schwarz, grau/silbern oder weiß. Dahinter folgen Mercedes und VW selbst mit 86,8 und 84,5 Prozent. Am grausten - inklusive Silber - ist Nissan mit 43,4 Prozent Autos in dieser Farbe, am schwärzesten Mercedes mit 37,8 Prozent - um Haaresbreite vor Volvo. Weiß ist die aktuelle Trendfarbe bei Tesla mit einem Anteil von 46,5 Prozent der Neuzulassungen der Marke.

Dacia ist am grünsten

Wer am buntesten ist, lässt sich dagegen nicht eindeutig beantworten. Zwar hat Fiat mit 54,2 Prozent den niedrigsten Anteil unbunter Farben, allerdings gibt es bei der italienischen Marke einen Anteil von fast 27 Prozent der Neuzulassungen, deren Farbe unter "sonstige" fällt und daher nicht eingeordnet werden kann. Hier ist also keine verlässliche Aussage möglich. Lässt man Fiat außen vor, sind Mazda und Mitsubishi noch am buntesten, selbst bei ihnen dominieren aber die unbunten Farben mit mehr als 60 Prozent. Aber immerhin sind es die beiden am häufigsten roten Marken - mit 19,6 (Mitsubishi) und 18,8 Prozent (Mazda). Bei Blau teilen sich Hyundai und Peugeot den Spitzenplatz mit 14,1 Prozent und die nach Farben grünste Marke ist Dacia mit 14,2 Prozent.

Selbst bei Marken, die man eigentlich klar mit bestimmten Farben assoziiert, spricht die Zulassungsstatistik teilweise eine andere Sprache. Ferrarirot mag ein feststehender Ausdruck sein, bei den Neuzulassungen ist bei der Sportwagenmarke inzwischen Schwarz der häufigste Farbton.