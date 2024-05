Neuzugang Nick Woltemade: Was es mit der VfB-Verbundenheit des Bremer Eigengewächses auf sich hat

Was es mit der VfB-Verbundenheit des Bremer Eigengewächses auf sich hat

1 Nick Woltemade erzielte in dieser Saison zwei Tore für Werder Bremen – nun wechselt er zum VfB Stuttgart. Foto: imago

Nick Woltemade stammt aus Bremen, spielt seit seinem achten Lebensjahr für den SV Werder und outet sich nun als Anhänger seines neuen Clubs VfB Stuttgart. Wie kommt das?











Link kopiert

Er ist ein waschechter Bremer Jung. Geboren und aufgewachsen in der Hansestadt, kam Nick Woltemade bereits mit acht Jahren in die Jugend des SV Werder und durchlief fortan sämtliche Nachwuchsmannschaften des Vereins. Am Montag nun wurde sein ablösefreier Wechsel zum VfB Stuttgart offiziell bekannt gegeben. Garniert mit der persönlichen Einlassung des 22-jährigen Stürmers, dass er „familiär eine besondere Bindung“ zu seinem neuen Club habe.