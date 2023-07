11 Jamie Leweling will die Stuttgarter Offensive beleben. Foto: Baumann/Julia Rahn

VfB-Neuzugang Jamie Leweling hat viel vor. Der Offensivmann hofft auf mehr Spielzeit, erklärt seinen Fitness-Tick und will dazu beitragen, dass sich bei den Stuttgartern etwas entwickelt.















Kurz vor dem Start ins Trainingslager in Österreich hatte der VfB Stuttgart mit Jamie Leweling einen Neuzugang für seine Offensive präsentiert. Der Angreifer wechselt für zwölf Monate auf Leihbasis zu den Schwaben. In den wenigen Tagen, die der Club dann in Neukirchen verbrachte, fielen zwei Dinge besonders ins Auge.