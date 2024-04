Neuzugang des VfB Stuttgart: Was Nick Woltemade auszeichnet

Was Nick Woltemade auszeichnet

1 Nick Woltemade spielt zukünftig für den VfB Stuttgart. Foto: IMAGO/Langer/IMAGO/H. Langer

Nick Woltemade ist einer der Neuzugänge für die kommende Saison, die der VfB Stuttgart bereits sicher hat. An diesem Sonntag trifft der Noch-Bremer auf seine neue Mannschaft. Doch wer ist Woltemade überhaupt und was verspricht sich der VfB von ihm?











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat sich für die kommende Saison die Dienste von Nick Woltemade (22) gesichert. Das ist zwar noch nicht offiziell verkündet, nach Informationen unserer Redaktion aber in trockenen Tüchern. Der U-21-Nationalspieler wechselt zum 1. Juli ablösefrei von der Weser an den Neckar. Zeit also, sich dem Spieler einmal ausführlicher zu widmen.