Was Maximilian Mittelstädt auszeichnet

1 Vorgänger und Nachfolger? Der bisherige Hertha-Profi Maximilian Mittelstädt (links) wechselt zum VfB, wo der Verbleib von Borna Sosa über den Sommer hinaus ungewiss ist. Foto: imago/Matthias Koch

Der VfB stärkt mit dem ersten Transfer dieses Sommers seine linke Seite. Welche Qualitäten bringt der langjährige Hertha-Profi mit? Und welche Rolle soll er einnehmen?















Der 15. Dezember 2018 ist an sich kein Datum, das in den Annalen des VfB Stuttgart einen besonderen Platz einnimmt. Gut, der VfB hat ein Bundesliga-Spiel gewonnen damals. Allerdings ein eher unspektakuläres. 2:1 gegen Hertha BSC, Kategorie Arbeitssieg. Für einen Spieler aber war der Nachmittag dann doch sehr speziell: Maximilian Mittelstädt gelang damals für die Berliner sein erstes Bundesliga-Tor – mit seinem starken linken Fuß vor der Cannstatter Kurve. Nur ein weiteres kam seitdem dazu, ein seltenes Glücksgefühl also.