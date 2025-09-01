Neuzugang des VfB Stuttgart: „Ein echter Gewinn“ – was Bilal El Khannouss auszeichnet

1 Bilal El Khannouss will ab sofort für den VfB jubeln. Foto: IMAGO/Offside Sports Photography

Der frühere Premier-League-Stammspieler soll auf das VfB-Offensivspiel großen Einfluss nehmen. Welche Stärken er mitbringt, welche Position ihm liegt und wo er sich noch steigern will.











Link kopiert

Seit Enzo Millot den VfB Stuttgart vor drei Wochen verlassen hatte, lag auf der Position im zentralen offensiven Mittelfeld ein zentraler Fokus des VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt. Nun hat man einen Nachfolger gefunden: Bilal El Khannouss wechselt auf Leihbasis von Leicester City zum Bundesligisten. Der englische Zweitligist hatte El Khannouss vor einem Jahr für rund 22 Millionen Euro von dessen Jugendverein KRC Genk verpflichtet. Der nun geschlossene Leihvertrag läuft bis Saisonende und sieht nach Informationen unserer Redaktion vor, dass unter bestimmten Bedingungen eine Kaufpflicht entsteht.