Stürmt künftig für den VfB Stuttgart: Brighton-Leihgabe Deniz Undav

Von Meppen über Brüssel in die Premier League – und von dort zum VfB Stuttgart. Neuzugang Deniz Undav (27) weist eine interessante Vita auf. Bei seinem neuen Club soll er sich mit Stürmer Serhou Guirassy ergänzen.















Zumindest wettertechnisch hatte Deniz Undav am Mittwochvormittag keine Probleme, sich an seine neue Umgebung anzupassen. Mit einem Wechsel aus Niesel- und Dauerregen empfing Stuttgart den neuen Stürmer; so ähnlich also, wie es der 27-Jährige aus seiner friesischen Heimat gewöhnt ist. Und wie er das Wetter auch von der englischen Südküste kennt. Von dort wird Undav nämlich für ein Jahr ausgeliehen, genauer: vom Premier-League-Club Brighton & Hove Albion. Der VfB sicherte sich zudem eine Kaufoption.