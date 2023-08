1 Deniz Undav mit Sportdirektor Fabian Wohlgemuth Foto: VfB Stuttgart

Angreifer Deniz Undav soll den VfB Stuttgart verstärken. So haben sich die Beteiligten zum Leih-Transfer geäußert.















Nach dem absolvierten Medizincheck am Vormittag hat der VfB Stuttgart den Transfer von Deniz Undav von Brighton & Hove Albion am Abend bekannt gegeben. Der Stürmer wechselt für ein Jahr auf Leihbasis nach Stuttgart, der VfB sicherte sich zudem eine Kaufoption. Der 27-Jährige könnte Serhou Guirassy ersetzen, sollte der Angreifer den VfB noch verlassen. Am liebsten würde der VfB Guirassy aber behalten. Der Deutsch-Türke wird künftig das Trikot mit der Nummer 26 tragen.

„Er ist ein Torjäger wie Serhou, aber mit einem anderen Fähigkeitsprofil“, sagt Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. „Insofern ist die Verpflichtung von Deniz kein Vorgriff auf einen möglichen Abgang von Serhou. Mit Deniz kommt ein Spieler zu uns, der seine Qualitäten in unterschiedlichen Ländern und Ligen, zuletzt in der Premier League, unter Beweis gestellt hat. Er ist im besten Fußballeralter und wird sich schnell in der Bundesliga zurechtfinden. Wir freuen uns, dass sich Deniz für den VfB entschieden hat und begrüßen ihn herzlich in Stuttgart.“

„Ich bin überglücklich, künftig in der Bundesliga zu spielen. So wie sich der VfB um mich bemüht hat, war mir schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte. Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut und ich freue mich darauf, schnell mit der Mannschaft loszulegen,“ wird Undav zitiert.