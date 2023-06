1 Daniel Kalajdzic (li.) soll die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga verstärken. Foto: o/Daniel Goetzhaber

Wenn die Stuttgarter Kickers am Mittwoch die Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Regionalliga starten, steht auch Daniel Kalajdzic auf dem Platz. Wie es zum Transfer des Bruders von Ex-VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic kam.















Nicht ganz ein Jahr ist es her, dass sich Sasa Kalajdzic mit emotionalen Worten aus Stuttgart verabschiedet. „Für immer in meinem Herzen bleiben“ werde der VfB, der Club werde „für immer meine erste Liebe im Fußball sein“. Leere Worte? Von wegen. Kürzlich, als der VfB die Chance hatte, am letzten Bundesligaspieltag gegen die TSG Hoffenheim den Klassenverbleib perfekt zu machen, war auch Kalajdzic im Stadion – als Fan im Trikot mit dem Brustring, in dem er ein Jahr zuvor an der Rettung mitgewirkt hatte. Seit einem Jahr steht der Angreifer zwar bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag. Sicher scheint aber: Der Stuttgart-Besuch im Mai war nicht der letzte.