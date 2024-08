Neuzugang der New York Giants: Jakob Johnson kommt in VfB-Dress zu seinem ersten Giants-Spiel

1 Jakob Johnson ist glühender Fan des VfB Stuttgart (Archivbild). Foto: IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Jakob Johnson hat in der NFL einen neuen Verein gefunden. Zu seinem ersten Spiel mit den New York Giants reiste der 29-Jährige im Trikot des VfB Stuttgart an.











Der Stuttgarter Footballer Jakob Johnson hat seit Samstag einen neuen Verein: Künftig wird der 29-Jährige in der NFL für die New York Giants auflaufen. Und nur wenige Stunden nach Bekanntgabe der Verpflichtung, steht für Johnson bereits das erste Spiel für seinen neuen Arbeitgeber an. Am Samstagabend treffen die Giants in einem Vorbereitungsspiel auf die Houston Texans.

Das Stadion der Texans betrat Johnson lässig mit einem Kaffee in der Hand und im Trikot des VfB Stuttgart. Ein Video davon ist auf der Plattform X (ehemals Twitter) zu sehen. Der 29-Jährige ist bekennender Fan des Bundesligisten aus Bad Cannstatt und war schon mehrfach zu Besuch bei seinem Lieblingsverein vom Neckar – das letzte Mal beim Bundesliga-Spiel am 31. März gegen den FC Heidenheim (3:3).

„Danke für die Einladung @vfb Stolz auf die Leistung dieser Mannschaft und gespannt was noch alles passiert“, schrieb er damals in den sozialen Medien zu einem Foto, das ihn mit dem VfB-Sondertrikot von Künstler Tim Bengel zeigt.

Mit diesem Geschenk des VfB ist Johnson nun also zu seinem ersten Spiel für die New York Giants angereist. Sollte die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß am Abend Bayer Leverkusen besiegen, wird vermutlich auch in Houston eine Faust geballt.

Für Johnson geht mit der Unterschrift bei den Giants auch eine lange Zeit der Ungewissheit zu Ende. Seit dem Abschied von den Las Vegas Raiders, für die er in den vergangenen beiden Jahren auf dem Feld stand, war Johnson ohne Team.

Jakob Johnson läuft künftig für die New York Giants auf. /IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Schust

Nun hat der Fullback, den die Giants nach der Verletzung von Tight End Tyree Jackson verpflichteten, sogar die Chance auf die Erfüllung eines großen Traums: ein NFL-Spiel in seinem Heimatland zu bestreiten. Am 10. November spielen die Giants ihr zehntes Saisonspiel in München gegen die Carolina Panthers.