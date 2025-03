Neuzugänge im Leonhardsviertel: Szene-Wirte bringen frischen Wind in die Stuttgarter Altstadt

1 Aus der Puf-Bar am „Eingang“ der Altstadt wird die Kado-Bar, die künftig mittwochs bis sonntags bereits mittags als Café öffnet. Foto: /ubo

Kreative Wirte drängen ins Leonhardsviertel, das sich ohne Bordelle grundlegend verändern soll. Max Benzing (Studio Amore), Hans Helferich (Fridas Pier) und Johannes Paulus (Jigger & Spoon) wollen mit zwei Bars frischen Wind in die Altstadt bringen.











Im Leonhardsviertel haben nun drei Wirte zusammengefunden, die bereits an brummenden Orten der Stadt bewiesen haben, dass sie von Gastronomie was verstehen – also wissen, wie man Leute anlockt: Max Benzing (Chef der Pop-up-Bar Studio Amore, die im Sommer das Schlossgartenhotel verlassen muss), Hans Helferich (Fridas Pier) und Johannes Paulus (Mitgründer von Jigger & Spoon) sind ein Geschäftstrio, das an der Aufwertung der Altstadt mit kreativen Ideen mitwirken will – und das nicht nur nachts. Sie wollen das Viertel auch schon tagsüber beleben.