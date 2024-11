Neuwahl in Bissingen/Teck erforderlich: Bürgermeister im zweiten Anlauf gesucht

Neuwahl in Bissingen/Teck erforderlich

1 Das Bürgermeisterbüro im Rathaus von Bissingen ist nach wie vor verwaist. Foto: Ines Rudel

Bei der Wahl im Oktober gab es zwar einen Sieger, doch der lehnte das Amt ab. Deshalb sind Bürger von Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) am 19. Januar erneut zum Urnengang aufgerufen. Kandidaten können sich jetzt bewerben.











Die 3500-Seelen-Gemeinde Bissingen an der Teck sucht weiter einen Bürgermeister. Zwar hatte die Wahl vor gut vier Wochen ein klares Ergebnis gebracht, dennoch ist der Chefposten im Rathaus vakant, seit der bisherige Schultes Marcel Musolf das Amt als Esslinger Landrat angetreten hat.

Am 13. Oktober hatten die Wählerinnen und Wähler mit absoluter Mehrheit den stellvertretenden Bürgermeister Siegfried Nägele zum neuen Gemeindeoberhaupt gewählt – obwohl dieser gar nicht auf dem Stimmzettel stand, setzte er sich klar gegen die beiden offiziellen Bewerber durch. Nach reiflicher Überlegung entschied sich der 62-Jährige aus beruflichen und persönlichen Gründen jedoch gegen die Übernahme des auf acht Jahre befristeten Amtes. Deshalb ist nun eine Neuwahl erforderlich.

Der Bissinger Gemeinderat hat den Termin des Urnengangs auf Sonntag, 19. Januar, festgelegt, eine etwaige Stichwahl würde am 2. Februar stattfinden. Die vakante Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters wurde dieser Tage öffentlich ausgeschrieben. Schriftliche Bewerbungen können bis Montagabend, 30. Dezember, 18 Uhr, im Rathaus der Gemeinde eingereicht werden. Interessenten müssen am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein und „die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einstehen“, heißt es in der Stellenanzeige. Neben der Wählbarkeitsbescheinigung – das ist eine Urkunde, mit der die Wohnortgemeinde bestätigt, dass eine Wahlbewerberin oder ein Wahlbewerber „wählbar“ ist – sind auch zehn Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten Personen erforderlich.

Allen zur Wahl zugelassenen Kandidaten wird die Möglichkeit eingeräumt, sich am Donnerstag, 9. Januar, um 19 Uhr in der Gemeindehalle einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.