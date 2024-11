Neuwahl: Der Fahrplan bis zur Bundestagswahl

1 Der Terminkalender für die Parteien bis zur vorgezogenen Neuwahl des Bundestags am 23. Februar ist eng. (Illustration) Foto: Anna Ross/dpa

In der SPD ist die Debatte über die K-Frage beendet, die Partei schaltet in den Wahlkampfmodus. Wie geht es jetzt weiter bis zur Neuwahl am 23. Februar?











Berlin - Nach der Klärung der Kanzlerkandidatenfrage in der SPD können sich auch die Sozialdemokraten voll in den Wahlkampf stürzen. Es sind noch drei Monate bis zur Neuwahl am 23. Februar. Nicht viel Zeit für die Parteien: Mit Werbeagenturen müssen Kampagnen entworfen werden. Foto-Shootings, Wahlplakate, deutschlandweite Wahlkampfauftritte, vorgezogene Parteitage müssen organisiert werden.

Wichtige Termine bis zum Wahltag:

Montag, 25. 11.: Der SPD-Vorstand nominiert Olaf Scholz als Kanzlerkandidat

Samstag, 30. 11.: Die SPD präsentiert Scholz auf einer "Wahlsiegkonferenz" als Kanzlerkandidat.

Mittwoch, 4. 12.: Scholz stellt sich bei der Regierungsbefragung im Bundestag den Fragen der Abgeordneten.

Samstag, 7. 12.: Die AfD-Spitze nominiert Alice Weidel in Berlin als Kanzlerkandidatin.

Mittwoch, 11. 12.: Scholz stellt im Bundestag den Antrag, ihm das Vertrauen auszusprechen - in der Erwartung, dass das Gegenteil passiert.

Montag, 16. 12. Der Bundestag stimmt über die Vertrauensfrage ab. Verliert Scholz diese, kann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dessen Vorschlag den Bundestag innerhalb von drei Wochen auflösen - also bis zum 6. Januar.

Wichtig: Der Bundestag bleibt auch nach seiner Auflösung bis zum Zusammentritt des neuen "mit all seinen Rechten und Pflichten bestehen (...) Es gibt keine parlamentslose Zeit", heißt es in einer Information der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags.

Dienstag, 17. 12.: CDU und CSU beschließen bei einer gemeinsamen Vorstandssitzung in Berlin ihr Wahlprogramm.

Samstag, 11. 1.: Die SPD kürt bei einem Parteitag in Berlin endgültig ihren Kanzlerkandidaten.

Samstag/Sonntag: 11./12. 1. Die AfD beschließt bei einem Parteitag in Riesa ihr Wahlprogramm und bestimmt Alice Weidel zur Kanzlerkandidatin

Sonntag, 26. 1.: Die Grünen beschließen bei einem Parteitag in Berlin ihr Wahlprogramm

Februar: Heiße Wahlkampfphase, mitten im kalten Winter. Die Wahlkämpfer müssen sich warm anziehen oder sich Alternativen für die im Sommer üblichen Außenauftritte und Kundgebungen einfallen lassen.

Sonntag, 23. 2.: Bundestagswahl

Weitere Wegmarken noch ohne festen Termin: