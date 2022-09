1 Neues Amt an alter Wirkungsstätte: Fabian Keller. Foto: /Herbert Rudel

Der 35-Jährige ist der neue Fußball-Abteilungsleiter des TSVW Esslingen. Nachdem der Verein kein Erwachsenenteam hat, soll er den Neustart einleiten.















Als vor einigen Wochen bekannt wurde, dass der frühere Oberligist TSVW Esslingen in der Saison 2022/2023 mit keiner Erwachsenen-Mannschaft mehr am Spielbetrieb teilnehmen wird, schlug das in der Szene hohe Wellen. Der Verein war am Tiefpunkt angekommen. Und es war klar: Das einstige Aushängeschild des Esslinger Fußballs steht vor einem Neuanfang. Dessen Gesicht soll Fabian Keller sein, der zu Beginn dieser Woche zum neuen Abteilungsleiter gewählt wurde. Der 35-Jährige steht mit seinen Mitstreitern vor großen Herausforderungen. Keller sagt über. . .