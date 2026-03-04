Neuwagenmarkt: Mehr neue E-Autos – Experten sehen Zurückhaltung

1 Das Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht jeden Monat die neuen Zulassungszahlen von Neuwagen. (Archivbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Im Februar stieg erneut die Zahl der neuen Elektroautos in Deutschland. Angesichts der absehbaren staatlichen Förderung sollte das Wachstum aber stärker sein, sagen Fachleute.











Berlin - Die Zahl der neuen Elektroautos in Deutschland ist im Februar erneut gestiegen. 46.275 neu zugelassene Fahrzeuge hatten im vergangenen Monat einen Batterieantrieb, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Das waren demnach knapp 29 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil an allen Neuzulassungen im Februar lag wie schon im Vormonat bei rund 22 Prozent.

Doch angesichts staatlicher Förderungen und steuerlicher Vergünstigungen für E-Autos hält der Verkehrsexperte Constantin Gall vom Beratungsunternehmen EY die Entwicklung für verhalten. "Deutschland gibt Milliarden aus, um den Hochlauf der E-Mobilität zu beschleunigen, aber die Käufer bleiben zurückhaltend", teilte er mit. "Dass der Absatz von Elektroautos in Deutschland im Februar nicht stärker gestiegen ist, könnte auch mit anhaltenden Unsicherheiten in Bezug auf die neue staatliche Förderung von Elektroautos zusammenhängen."

Insgesamt wuchs das Neuwagengeschäft in Deutschland im Februar nur leicht. 211.262 Pkw wurden dem KBA zufolge zugelassen, das waren 3,8 Prozent mehr verglichen mit dem Vorjahresmonat. Mehr als zwei Drittel der Zulassungen waren gewerblich, der Rest privat.