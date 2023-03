BWOL wird in zwei Gruppen gespielt

1 Das Derby zwischen dem TSV Deizisau und der HSG Ostfildern gibt es am Samstag in Württembergliga – und bald vermutlich in der neu strukturierten BWOL. Foto: /Herbert Rudel

Die Vereine der Baden-Württemberg Oberliga haben in der kommenden Saison weniger Spiele. Die HSG Ostfildern ist sicher, der TSV Deizisau wahrscheinlich dabei.















Die Baden-Württemberg Oberliga der Handballer ist eine attraktive Spielklasse, für die Zuschauer und für die Akteure. In der laufenden Saison aber ist sie für die Sportler auch eine sehr anstrengende Liga. Angesichts der Größe von 18 Mannschaften müssen sie 34 Mal auflaufen, die Amateure kommen da an ihre Belastungsgrenze oder gehen darüber hinaus. Die drei in Handball Baden-Württemberg (HBW) zusammengeschlossenen Verbände haben reagiert und für die kommende Saison eine Neustrukturierung beschlossen.