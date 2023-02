15 Von Winnenden nach Fellbach: Die beiden 25-jährigen Annika und Manuel Braun sind die neuen Pächter des Restaurants auf dem Kappelberg Foto: Gottfried Stoppel

Nach mehrjähriger Sanierung steht das Fellbacher Ausflugslokal vor dem Neubeginn. Was die neuen Pächter des Restaurants vorhaben.















Seinen Status als weithin sichtbarstes Gebäude im vorderen Remstal hat es an den Schwabenlandtower verloren. Doch das Waldschlössle, auf dem Kappelberg hoch über Fellbach gelegen, hat dem Super-Hochhaus im Osten der Stadt vor allem eines voraus: Während der Wolkenkratzer noch längst nicht fertig ist, liegen die Umbauarbeiten am Berg in den letzten Zügen. Am Mittwoch zur Mittagszeit haben Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull und Jens Mohrmann, Geschäftsführer der Fellbach Event & Location GmbH (Feel) die Veränderungen im Zuge des bereits 2019 beschlossenen Kaufs des Areals durch die Stadt und die Ergebnisse der Revitalisierung des Waldschlössles vorgestellt.