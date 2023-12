Neustart im Waldhorn: Drei neue Sterne für Stuttgart?

11 Haben sich in Frankreich bei der Arbeit kennengelernt: José María González Sampedro und Caroline Autenrieth Foto: Kathrin Haasis

Lange angekündigt, endlich ist es so weit: Caroline Autenrieth und ihr Mann José María González Sampedro eröffnen ein Restaurant in Stuttgart. Die beiden haben bislang nur in Sterne-Lokalen gearbeitet. Mit Denis Jahn und Sven Lacher sind in der Stadt zwei weitere junge Kollegen mit Ambitionen am Start.











Es ist wohl die spannendste Neueröffnung in Stuttgart seit Langem: Im Waldhorn in Stuttgart-Rohr steht nun ein Ehepaar gemeinsam am Herd, das sich bei der Arbeit in einem Drei-Sterne-Lokal in der Provence kennenlernte. Die Arbeitsteilung zwischen Küche und Service ist normal, dass beide Partnerlook tragen – weiße Kochjacke und blaue Schürze in diesem Fall –, eher selten. Aber damit sind noch nicht alle Besonderheiten aufgezählt, denn Caroline Autenrieths Mann José María González Sampedro stammt von Mallorca. „Unsere Küche reicht vom Mittelmeer bis auf die Schwäbische Alb“, sagt die Pfarrerstochter aus Leutkirch. Für Gourmets gibt es in Stuttgart momentan viel zum Probieren: Denis Jahn hat ein Pop-up gestartet, während der Murrhardter Hof in sein Laesâ umgebaut wird, und im New Josch serviert Sven Lacher nun Menüs.