Neustart am Esslinger Theater: Neuer Kostümchef am Theater – Modedesigner setzt sich in Szene

Neuer Kostümchef am Theater – Modedesigner setzt sich in Szene

1 Wesley Petermann ist der neue Kostümchef in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Der 31-jährige Wesley Petermann ist Modedesigner und hat an großen Bühnen gearbeitet. Jetzt freut er sich auf die ungewohnte Rolle am Esslinger Theater.











Er kreiert Mode für Menschen, die sich selbst in Szene setzen. Das ist auf Wesley Petermanns Homepage nachzulesen. Mit seinen Designs hat der 31-Jährige Schweizer, der in Brasilien geboren wurde, in der Modeszene von sich reden gemacht. Jetzt leitet der kommunikative Künstler die Kostümabteilung der Esslinger Landesbühne. Die Ideen der Ausstatter umzusetzen, das reizt den Modedesigner. Wie in seinem eigenen künstlerischen Schaffen liebt er es dabei aber, Grenzen zu überschreiten.