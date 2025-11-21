Viel Schnee im Schwarzwald - wenig auf der Alb

7 Im Schwarzwald fiel über die Nacht jede Menge Neuschnee. Foto: dpa/Silas Stein

Schneeverwehungen, Schneefälle und bald eisige Nächte: Der Feldberg ist tief verschneit und auch an anderen Orten im Schwarzwald knirscht es unter den Schuhen.











Ganz schön weiß – Schneefälle und Schneeverwehungen im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb haben im Südwesten in der Nacht mancherorts für eine dicke Schneedecke gesorgt. Im ganzen Südschwarzwald habe es geschneit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete.

Am Feldberg lagen am Morgen um die 15 Zentimeter und in Villingen-Schwenningen 8 Zentimeter Schnee. Auf den Westgipfeln der Schwäbischen Alb und nördlich von Ulm fielen zwischen 1 und 4 Zentimeter Schnee.

Der dürfte voraussichtlich auch liegenbleiben, wie der Sprecher sagte. Spätestens zum Wochenende hin werde es auch eisig kalt mit Tiefstwerten von minus 6 bis minus 10 Grad.