Neun Tonnen Pyrotechnik: Sydney plant gigantisches Silvesterfeuerwerk

1 In Sydney soll das Feuerwerk in der Silvesternacht diesmal größer werden als je zuvor. (Archivbild vom letzten Jahr) Foto: Dan Himbrechts/AAP/dpa

Drohnen und schwebende Plattformen: In Sydney versprechen die Organisatoren ein bisher einmaliges Silvester-Spektakel. Dabei stand das Feuerwerk zeitweise auf der Kippe.











Link kopiert

Sydney - Das Silvesterfeuerwerk im australischen Sydney ist weltberühmt - aber diesmal soll es noch gigantischer werden als jemals zuvor. Wenn Down Under am Dienstag um 14 Uhr deutscher Zeit ins Jahr 2025 startet, werden vor der ikonischen Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses mit seinen Segeldächern stolze neun Tonnen Pyrotechnik in den Himmel geschossen, so der Plan der Organisatoren. Zudem sind Drohnen wichtiger Teil des Lichtspektakels.

Die Feuerwerkskörper werden an 264 verschiedenen Punkten gezündet, 80 mehr als im vergangenen Jahr. Erstmals gibt es auch Abschussorte westlich der Harbour Bridge. Gleichzeitig sollen Plattformen, die über dem Wasser schweben, für spezielle Effekte sorgen. Innovative Technologien lassen zudem Muster und Formen wie Tiere und das Wort "Sydney" in einem Wasserfalleffekt von der Harbour Bridge herunterfließen.

Eine Million Schaulustige erwartet

"Egal, wo Sie sich im Hafen befinden, Sie erwartet eine großartige Show", versprachen die Veranstalter, die 4.500 Stunden Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt haben. Etwa eine Million Schaulustige wollen das Spektakel vor Ort verfolgen, darunter auch aus Deutschland und anderen Ländern Europas angereiste Besucher. Etwa eine Milliarde Menschen schauen traditionell in aller Welt an den Bildschirmen zu.

Dabei stand das Feuerwerk wegen eines ursprünglich geplanten Streiks im öffentlichen Nahverkehr zeitweise auf der Kippe. Die Polizei hatte ein heilloses Chaos bei der An- und Abreise der Besucher befürchtet. Dann aber gab es Entwarnung: Gerade noch rechtzeitig erzielten Gewerkschaften und Regionalregierung eine Einigung, und die Arbeitsniederlegungen wurden abgesagt.