Neujahrskonzert in Denkendorf: Trompeten, Pauken und Orgel läuten das neue Jahr ein

1 Orgel- und Trompetenmusik werden die Klosterkirche in Denkendorf füllen. Foto: privat

Mit glanzvoller Musik beginnt das Jahr in Denkendorf: Am Sonntag, 15. Januar findet das traditionelle Neujahrskonzert – zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion – statt. Zu Gast sind Musiker des Trompetenensembles Stuttgart und Organist Johannes Mayr.











Link kopiert

Das neue Jahr mit Trompeten, Pauken und Orgel willkommen zu heißen, ist in Denkendorf zur Tradition geworden. Am Sonntag, 15. Januar, werden ab 17 Uhr das Trompetenensemble Stuttgart und der Domorganist Johannes Mayr die dreischiffige Basilika der Klosterkirche in Denkendorf mit kraftvollen Tönen füllen.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/127930-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2023' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2023“</a> auf betterplace.org öffnen.

Das Neujahrskonzert kommt der Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung zugute. Für glanzvolle Trompetenmusik von Jean Joseph Mouret, Georg Friedrich Händel und Jeremiah Clarke sorgen an diesem Abend Christian Nägele, Johannes Knoblauch, Joachim Jung und Uwe Arlt. Bereits seit ihrem Studium machen sie zusammen Musik. Sie sind bestens eingespielt.

Ergänzt werden die Musiker des Trompetenensembles durch den preisgekrönten Meister der Orgelimprovisation Johannes Mayr. Nach seinem Studium in katholischer Kirchenmusik in Stuttgart war Mayr als hauptamtlicher Kirchenmusiker mit Dekanatsauftrag in Bad Wurzach und als Regionalkantor an St. Fidelis in Stuttgart tätig. Außerdem unterrichtet der vielseitige Künstler an der Tübinger Hochschule für Kirchenmusik und lehrt Orgelimprovisation an der Stuttgarter Musikhochschule.

Karten für das Neujahrskonzert gibt es unter anderem bei der Eßlinger Zeitung sowie unter www.reservix.de oder www.easyticket.de.