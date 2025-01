Neujahrsempfang von Esslingens Die Linke: Viele Aufgaben warten, doch reichen die Prozente?

1 Rund 70 Interessierte sind zum Neujahrsempfang der Partie Die Linke ins Esslinger Lux gekommen. Foto: /Philipp Braitinger

Der Esslinger Neujahrsempfang von Die Linke steht im Zeichen des Bundestagswahlkampfs: Es ist aus Sicht der Partei einiges zu tun, wenn denn die Fünf-Prozent-Hürde geknackt wird.











Sie sind optimistisch: Beim Neujahrsempfang der Partei Die Linke im Café Lux in Esslingen sprach die baden-württembergische Spitzenkandidatin für den Bundestag, Sahra Mirow, am Sonntag vor rund 70 Gästen über einige Schwerpunkte des Wahlprogramms. Besonders freut es sie, dass in den vergangenen Monaten viele Menschen in die Partei eingetreten sind. Auch die jüngsten Umfragen machen aus Linken-Sicht Mut. Derzeit sieht es so aus, als könnte die Fünf-Prozent-Hürde genommen werden und die Partei wieder als Fraktion im nächsten Bundestag vertreten wäre.