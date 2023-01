1 Plochingen hat viele Perspektiven – auch im gerade erst angebrochenen Jahr. Foto: Horst Rudel

Beim Plochinger Stadtmarketing ist die Stimmung gut: Der Zusammenhalt wächst ebenso wie die Zahl der Mitglieder – und die meisten von ihnen blicken positiv ins neue Jahr. Beim Neujahrsempfang jedenfalls versprühen viele Besucher Optimismus.















Link kopiert

Der Zulauf beim Neujahrsempfang des Stadtmarketings Plochingen war dieses Jahr besonders groß. Fast 90 Gäste hatten sich angemeldet. Das sei ein „absoluter Rekord“, freute sich der Vorsitzende Thomas Pressel. Das Stadtmarketing, das in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert, hat sich mit der Frage beschäftigt, wie sich die Bürgerinnen und Bürger ihre Innenstadt wünschen. Thomas Pressel nannte die wichtigsten Punkte: Vielfalt sei gefragt, deutlich mehr Plätze zum Verweilen oder für Begegnungen, Gastronomie und Grünflächen – und all das in „sehr hoher Qualität“, führte der erste Vorsitzende aus. Auch der städtische Wirtschaftsförderer Martin Gebauer sieht die Zukunft der Innenstädte in einem Mix aus „Leben, Arbeiten und Wohnen“. Wobei, da waren sich alle einig, „die nachlassende Sogwirkung des Handels“, so Pressel, Sorge bereite. Das Projekt „Online-Schaufenster Plochingen“ soll als digitale Plattform zum Einkaufen vor Ort motivieren. Es werde rege genutzt, ist aber noch ausbaufähig.