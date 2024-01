Neujahrsempfang in Ostfildern: Mit Gelassenheit gegen aggressive Töne

Neujahrsempfang in Ostfildern

6 Mit dem Manon-Quartett schwang OB Christof Bolay das Lasso. Foto: Horst Rudel

Beim Neujahrsempfang der Stadt Ostfildern im Kubino in Nellingen wünschte sich Oberbürgermeister Christof Bolay eine „weltoffene Gesellschaft“. Das gelingt mit den Städtepartnerschaften.











Er wolle mit „gelassenem Optimismus“ und „optimistischer Gelassenheit“ das neue Jahr angehen. So formulierte Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay seine Vorsätze. Beim Neujahrsempfang der Stadt Ostfildern im Kubino ermutigte er die Bürgerinnen und Bürger, der Kultur von Angst, Unfreundlichkeit und Aggression in der Gesellschaft ein positives Miteinander entgegenzusetzen. Das bedeutet für Bolay in diesen Zeiten, die Menschen aus der Ukraine zu integrieren, die ihre Heimat verloren haben. „Bis ihr Land wieder aufgebaut ist, wird es lange dauern.“ Ein „Marshall-Plan 2“ werde nötig sein. Ihm sei wichtig, diesen Menschen Perspektiven „jenseits der Heimat aufzuzeigen“.