Neujahrsempfang in Esslingen: OB Klopfer fordert Böllerverbot an Silvester

1 Auf dem Neujahrsempfang warb Oberbürgermeister Matthias Klopfer zusammen mit der Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein auch für das Stadtjubiläum 2027. Foto: Roberto Bulgrin

Der Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer hat offenbar genug von Knallerei und zerfetzten Gliedmaßen an Silvester. Er fordert ein Verbot. Beim Neujahrsempfang in Esslingen ging er auch auf Vorhaben des Jahres 2025 ein und überraschte mit einer Ankündigung.











Klare Ansage vom obersten Repräsentanten und Oberbürgermeister Matthias Klopfer: Er will der Knallerei an Silvester ein Ende machen. Eigentlich, so sagte er beim Neujahrsempfang im Esslinger Neckar Forum, wollte er den Jahreswechsel in Ruhe genießen. Aber mit der Ruhe sei es nicht so weit her gewesen. „Ich war ehrlicherweise entsetzt, was ich gesehen und gehört habe. Wir sind nicht Berlin, keine Frage. Aber auch in der Region Stuttgart sind in dieser Nacht alle Handchirurgen rund um die Uhr im Einsatz, die OPs laufen durch.“ Die Handchirurgen forderten deshalb, ebenso wie viele Bürgermeister und Oberbürgermeister sowie rund zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger, in einer Online-Petition das Ende der privaten Böllerei.