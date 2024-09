Neuhausens ältestes Gebäude: Wie ein Ritterschloss zum Schulhaus wurde

12 Das Obere Schloss ist heute ein Kultur- und Bildungszentrum. Foto: Ines Rudel, privat

1518 baute Ritter Hans VIII. von Neuhausen das Obere Schloss. Heute ist das historische Gebäude ein modernes Kultur- und Bildungszentrum. Dazwischen hat es so manche überraschende Nutzung erfahren.











An seine Schulzeit in den 1940er Jahren erinnert sich Karl Bayer noch gut. Damals war die Grundschule im Oberen Schloss von Neuhausen untergebracht. „Ich saß in der ersten Reihe und gehörte zu den ‚Bienen’“, erinnert sich der 78-jährige Senior. Hinter ihm saßen die weniger fleißigen „Mücken“, und ganz hinten die eher faulen „Bären“. So habe die Lehrerin die Kinder damals in Gruppen unterteilt. „Nicht gerade die modernste Pädagogik“, sagt der Senior.