1 Die neue Anton-Walter-Grundschule in Neuhausen kostet die Gemeinde 29 Millionen Euro. Diese Pflichtaufgaben haben für die Kommunalpolitiker Priorität. Foto: Ines Rudel

Die Sorgen wegen noch mehr Lärm auf den Fildern treibt auch die Gemeinderäte in Neuhausen um. In ihren Zielen für das Haushaltsjahr 2022 steht Lärmschutz weit oben.

Neuhausen - Um Zukunftsperspektiven für die Gemeinde ging es in den Zielreden, die die Sprecher der Neuhausener Gemeinderatsfraktionen in der ersten Sitzung nach der Sommerpause hielten. Anders als in anderen Kommunen werden die strategischen Ziele in Neuhausen schon früh festgelegt und dann in den kommenden Monaten diskutiert. Trotz knapper Kassen wollen Räte die Gemeinde voranbringen.