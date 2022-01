1 In der Nähstube des Narrenbunds Neuhausen fühlen sich Assy Fuchs, Brigitte Löw, Elke Döring-Eisele und Beate Frank (von links) richtig wohl. Foto: Ines Rudel

Das Nähteam des Narrenbunds Neuhausen stattet die Prinzenpaare und die Tanzgarden aus. In der Nähstube wird viel gelacht. An der Maschine werden viele Ideen umgesetzt.















Link kopiert

Neuhausen - Wenn Beate Frank an einer besonders aufwendigen Näharbeit sitzt, verlässt sie das Narrenheim in der Klosterstraße in Neuhausen manchmal erst um 1.30 Uhr in der Nacht. „Vor den Wettkämpfen der Tanzgarden stehen wir unter Zeitdruck“, sagt die engagierte Neuhausenerin, die für den Narrenbund (NBN) näht. Die Tanzgarden stattet das Nähteam ebenso aus wie das Prinzenpaar. „Wenn es um die Ausstattung geht, wird manchmal ganz schön hart verhandelt“, sagt Elke Döring-Eisele lachend. Aber am Ende finde sich immer eine Lösung, die allen gefällt.