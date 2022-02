1 Schmissige Melodien, selbst geschriebene Texte und kreative Kostüme – wie hier unter dem Motto „Der Schuh des Manitou“ – zeichnen die Dominos aus. Foto: MGV/oh

Die Dominos, eine Neuhausener Männer-Gesangsgruppe, feiern ein närrisches Jubiläum: Seit 33 Jahren singen sie a cappella selbst gedichtete Texte in witzigen Kostümen. Am 11. und 12. Februar sind sie bei den Narrenbund-Prunksitzungen zu hören.















Neuhausen - Es ist ein närrisches Jubiläum, das die acht Sänger und ihre Fans in diesem Jahr feiern: Seit 33 Jahren singen die Dominos in aufwendigen Kostümen ihre selbst gedichteten Texte a cappella auf bekannte Melodien. Die Männer-Truppe des Männergesangvereins Neuhausen (MGV) bedauert es sehr, dass der Verein in diesem Jahr coronabedingt seine Fasnets-Veranstaltungen absagen und durch einen Abend im Mai ersetzen muss. Aber die singenden Herren zwischen 29 und 65 Jahren freuen sich, dass sie bei den Prunksitzungen des Narrenbundes Neuhausen mit von der Partie sein werden.