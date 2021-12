1 Wer hatte Grün an der Kappellenkreuzung in Neuhausen (Symbolfoto)? Foto: picture alliance / dpa/Uwe Zucchi

Gleich zwei Mal hat es gestern in Neuhausen gekracht: Zu einem der Unfälle sucht die Polizei Zeugen, da die Beteiligten behaupten, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein.















Neuhausen - Zwei heftige Verkehrsunfälle haben sich am Montagnachmittag bei Neuhausen ereignet – eine Person wurde leicht verletzt, der finanzielle Schaden summiert sich auf rund 45.000 Euro.

Ein 53-Jähriger war gegen 15.50 Uhr mit einem 3er BMW auf der L 1202 von Nellingen herkommend unterwegs. An der Einmündung mit der L 1204 musste er auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Neuhausen vor der auf Rot werdenden Ampel anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender, 20 Jahre alter Mercedes-Lenker zu spät und kollidierte trotz einem Ausweichmanöver mit dem BMW. Der Unfallverursacher zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden mit Abschleppwagen abtransportiert. Der Schaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Eine gute Stunde später ereignete sich gegen 17 Uhr auf der wenig entfernten Kapellenkreuzung der zweite Unfall. Ein 62-Jähriger befuhr mit einem Fiat Doblo die Esslinger Straße von der Ortsmitte herkommend. An der Einmündung der Denkendorfer Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Tiguan einer 51 Jahre alten Frau, die von der L 1204 aus nach links in Richtung Neuhausen abgebogen war. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 25.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Da beide Beteiligten angaben, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein, werden unter Telefon 0711/7091-3 Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Filderstadt zu melden.