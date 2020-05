1 Die Polizei sucht Zeugen, die einen größereren Transporter beobachtet haben. Foto: dpa

In Neuhausen hatten es Diebe auf drei etwa 100 Kilogramm schwere Wärmepumpen abgesehen.

Neuhausen - Diebe haben sich in einem Neubaugebiet in der Ziegelei in Neuhausen zu schaffen gemacht. In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, acht Uhr, entwendeten bislang mehrere unbekannte Täter drei originalverpackte Wärmepumpen der Marke Viessmann. Die Wärmepumpen befanden sich vor einem noch unbewohnten Neubau in der Martha-Arnold-Straße. Der Wert des Diebesguts beläuft sich laut Polizei auf zirka 9.000 Euro. Da zum Abtransport der jeweils 95 Kilogramm schweren Geräte ein größeres Fahrzeug nötig war, erhofft sich der Polizeiposten Neuhausen, unter Telefon 07158/9516-0 sachdienliche Hinweise zu bekommen.