Neuhausen: Teenager für Gesang begeistern – Tosender Applaus für „Fliegerlied“

1 Der musikalische Nachwuchs des Männergesangvereins Neuhausen. Foto: Markus Brändli

Nachwuchsarbeit hat beim Männergesangverein Neuhausen (MGV) hohen Stellenwert. Das zahlt sich aus. Die „Fanta fünf“ und die „Sound Sisters“ begeistern das Publikum.











Link kopiert

Mit ihrem „Fliegerlied“ haben die Jungs von der Gesangsformation „Fanta fünf“ bei ihren Auftritten großen Erfolg. Da schlüpfen die fünf in die Rolle von Fluglotsen und animieren das Publikum zum Mitmachen und Singen. „Dass die Leute so begeistert sind, hätten wir nicht gedacht“, sagt Pascal Klapper. Jung und Alt liefen in den Tagen nach ihrem ersten Auftritt durch Neuhausen und summten den Ohrwurm „Tschüss mein Flieger“ nach.